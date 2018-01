Decretos dão maior autonomia a institutos federais Depois de permitir autonomia na gestão de recursos e facilitar a reposição de quadro nas universidades federais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem três decretos que trazem impactos semelhantes aos institutos federais. Os textos com as mudanças devem ser publicados hoje no Diário Oficial da União.