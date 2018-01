Debate de chapas para DCE da USP terá transmissão ao vivo pela internet

Nesta quarta-feira, 21, a partir das 17h, o Centro Acadêmico Visconde de Cairu promoverá o segundo debate entre as chapas candidatas ao Diretório Central dos Estudantes da USP. O evento, que será realizado em auditório da FEA, na Cidade Universitária, poderá ser acompanhado ao vivo na internet.

Na ocasião, temas como segurança, democracia na USP e graduação poderão ser debatidos entre as chapas convidadas - 27 de Outubro, Não Vou Me Adaptar, Quem Vem Com Tudo Não Cansa, Reação e Universidade em Movimento.