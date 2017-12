Debate aproxima alunos de escola paulistana das eleições

Debater com alunos a eleição pode ser uma tarefa inglória e enfadonha, tanto para professores como para os próprios estudantes. O colégio Oswald de Andrade vai tentar, na próxima quinta-feira, dar um sentido mais dinâmico para aproximar a política dos jovens, na palestra "O declínio do sentido público da Educação", com o professor da Faculdade de Educação da USP, José Sergio Carvalho.

Segundo o coordenador de comunicação do Oswald de Andrade, André Meller, a ideia é fugir do óbvio na hora de, digamos, conscientizar os alunos sobre o pleito. "A política às vezes parece tão do mundo adulto, queríamos essa abordagem original e achamos bom fazer um recorte específico próximo deles, que é a questão da educação. Eles vivem isso no dia a dia", diz.

O encontro faz parte da iniciativa da escola chamada Biscoito Fino e é aberto a alunos de todos os anos, pais, professores e à comunidade. Marcelo Tas, Guto Lacaz já participaram de outras edições.A palestra será no teatro da escola. "Os eventos são cheios e animados. O convidado fala uma hora e depois temos meia hora para perguntas da plateia."