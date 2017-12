De 8 mil cursos avaliados em 2012, só 98 têm nota de excelência

BRASÍLIA - Apenas 98 dos mais de 8 mil cursos avaliados pelo Ministério da Educação em 2012 conseguiram atingir o conceito cinco, considerado de excelência. Todos eles pertencem a universidades e 34 estão em instituições públicas.

O Estado de São Paulo concentra a maioria deles, 34. O Centro Universitário de Votuporanga, na cidade do mesmo nome, tem o melhor curso de Administração do País, segundo a avaliação, com um Conceito Preliminar de Curso que chega a 4,95 pontos de um total de cinco.

Em Direito, o curso mais bem classificado também fica no interior de São Paulo, nas Faculdades Integradas Padre Albino, em Catanduva, com 4,18 pontos. Jornalismo tem apenas oito cursos com conceito cinco, o melhor deles na Universidade Federal de Uberlândia.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Educação divulgou a lista com os 755 cursos de humanas que tiveram conceitos insatisfatórios no sistema de avaliação. Dessas instituições, 270 terão seus vestibulares congelados e serão proibidas de aumentar o número de vagas até que assinem um protocolo de melhorias com o MEC.