Das dez universidades com mais inscrições no Sisu, seis estão no Nordeste

No grupo das 10 de universidades com mais inscrições, a federal mineira foi a que teve concorrência mais elevada: 52,65 inscritos por cadeira. Na sequência, aparece a Universidade Federal do Maranhão, com 52,14 candidatos por vaga. Entre as regiões do País, a maior concorrência foi na região Norte, com 44,97 candidatos por vaga. O Centro-Oeste registrou o índice mais baixo, com 21,71 pessoas por cadeira.

Na primeira edição do Sisu 2014, o Nordeste foi a região que ofertou maior quantidade de vagas: 67.864, o que corresponde a 39,6% do total. A menor proporção de cadeiras ficou com a região Norte, com 6,7% das vagas do País, o que correspondeu a 11.561.

Já as carreiras com mais inscrições foram Administração, com 301.191 cadastros, seguida de Direito, com 225.688, Pedagogia, com 217.116, Medicina, com 211.065, e Educação Física, com 161.706. Entre as cinco com mais inscrições,a área com maior disputa é Medicina, que registrou 72,16 candidatos por vaga, seguida de Educação Física, com 53,47 pessoas por cadeira.