Danos em 115 escolas ocupadas somam R$ 2 mi, diz secretaria

SÃO PAULO - Com duas escolas ainda ocupadas em protesto contra a reorganização escolar proposta pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB), a Secretaria Estadual da Educação informou nesta sexta-feira, 8, que teve um prejuízo estimado em R$ 2 milhões com danos nas unidades. No auge dos protestos, 196 escolas foram tomadas. Dessas, 115 teriam sido danificadas ou registrado furtos, segundo a pasta.

Entre outras acusações, a secretaria aponta que os ocupantes da Escola Estadual Caetano de Campos, na Consolação, centro de São Paulo, provocaram prejuízos de mais de R$ 13,5 mil com furtos, depredações e desperdício de alimentos da merenda. Segundo a secretaria, os freezers da escola foram desligados durante a ocupação e mais de 200 quilos de carne, frango e margarina teriam estragado. Os alunos negam danos ou que tenham provocado o desperdício da merenda.

Reivindicações. Nas escolas estaduais Godofredo Furtado e Anhanguera, ambas na zona oeste de São Paulo, únicas unidades que permanecem ocupadas, os alunos disseram que ainda não saíram porque a secretaria não garantiu que os problemas de infraestrutura nas unidades serão resolvidos. Ariane Lima, de 17 anos, é aluna do 2.º ano da Escola Godofredo Furtado e disse que a ocupação deve permanecer até que a direção se comprometa a consertar os ventiladores e mobiliário escolar quebrado das salas de aula e um vazamento no auditório. “São coisas que pedimos e nunca são resolvidas. A direção sempre diz que não tem dinheiro. Por isso, nós estamos cobrando o governo para que isso seja resolvido agora. Senão, nunca vão consertar”, disse Ariane.

Na escola Anhanguera, que funciona em um prédio tombado, os alunos disseram que a estrutura antiga não tem manutenção adequada. Eles contam que os pisos das salas afundam e, em dias de chuva, ficam molhados por causa de goteiras.

Os estudantes também cobram que os computadores da sala de informática sejam conectados à internet e a aquisição de livros para a sala de leitura. Os estudantes disseram que a direção também afirmou não ter recursos para atender às reivindicações.

Em nota, a secretaria informou que, antes das ocupações, não tinha registro de problemas estruturais em nenhuma das duas unidades. Informou ainda que a escola Godofredo Furtado concluiu em 2012 uma reforma geral de R$ 359 mil, com a troca da cobertura. Já a Anhanguera teria recebido R$ 638 mil para reformas nos últimos quatro anos, segundo o governo.

Para evitar mais atraso na conclusão do ano letivo, a direção das duas unidades iniciou as aulas de reposição, que seguem até 3 de fevereiro, em escolas vizinhas.