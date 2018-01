Dados e índices de educação serão tema de debate com especialistas em SP

A segunda edição do "Papo com Dados" vai ter como foco de debate a educação. Organizada pela Open Knowledge Foundation Brasil e pela Transparência Hacker, o evento que será realizado neste sábado, 25, na sede da ONG Ação Educativa, vai reunir especialistas que trabalham com dados e índices de educação. O encontro será às 15h e não é necessário fazer inscrição prévia. A ONG fica na Rua General Jardim, 660, Vila Buarque, centro de São Paulo.

Com previsão de 1h30 de duração, participarão da conversa o coordenador de projetos da Fundação Lemann, Ernesto Martins Faria, o diretor geral da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo (Aeppsp), Leandro Salvador e a editora do Observatório da Educação da ONG Ação Educativa, Fernanda Campagnucci. Outros convidados - representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e da Secretaria Municipal de Educação -, ainda não confirmaram a participação.

Durante o encontro, os convidados vão mostrar um panorama geral de quais são as informações públicas disponíveis para acesso à sociedade, como obtê-las e as possíveis dificuldades encontradas nesse processo.

O encontro pode servir de ponto de partida para a criação de aplicativos, matérias jornalísticas e para a mobilização em torno da liberação de dados não disponíveis pelos órgãos públicos.

1ª edição

No primeiro "Papo com Dados", o debate girou em torno dos maiores problemas de São Paulo, especialmente sobre transporte, segurança e saúde. Consulte mais informações sobre a 1ª edição.