Cursos mais procurados da Fuvest registram queda na nota de corte

Os 17 cursos mais concorridos no vestibular da USP registraram queda nas notas de corte da primeira fase em relação ao concurso do ano ano passado. Em média, caiu 4,35 o número de pontos necessários para o acesso à segunda etapa. Por causa da anulação de uma questão de história no processo deste ano, a prova passou de 90 para 89 questões. Os dados foram divulgados na tarde desta segunda-feira, 13, pela Fuvest.

No curso de Medicina, o mais disputado da Fuvest, a nota de corte foi de 74 para 70 pontos. Os candidatos à graduação de Direito também precisaram fazer menos pontos este ano: a pontuação passou de 60 para 56. Também registraram queda cursos como Engenharia na Poli, Relações Internacionais e Jornalismo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Veja a relação completa da nota de corte da Fuvest

A Fuvest convocou 38.151 candidatos para a segunda etapa do vestibular. Desse total, 35.766 disputam as 10.652 vagas da USP e 100 da Santa Casa de São Paulo. Os demais estudantes são treineiros - ainda não terminaram o ensino médio.

A divulgação da lista de convocados e dos locais de prova da segunda fase será feita no dia 20. As provas serão aplicadas entre os dias 9 e 11 de janeiro. Os testes de habilidades específicas terão início no dia 12 de janeiro de 2011 e seguem até dia 14.