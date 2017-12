Cursos de MBA da Fipe têm aulas na faculdade de economia da USP

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) oferece sete cursos de MBA com certificação pela Universidade de São Paulo (USP). Dois deles podem ser cursados dentro da própria USP, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA).

O MBA USP Economia de Empresas e o MBA USP Economia Setor Financeiro têm turmas novas previstas para começar em maio na Cidade Universitária, no Butantã, zona oeste. Como todos os cursos da Fipe, o objetivo é o aperfeiçoamento em gestão com grande foco em economia.

As pós-graduações aplicadas na FEA e as ministradas na Fipe são elaboradas pelo Departamento de Economia da USP e têm corpo docente formado por pelo menos 50% de professores mestres e doutores da faculdade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Todos os cursos que têm convênio com a USP podem ser ministrados na FEA. A maioria deles aplicamos na unidade da Fipe, em frente ao Masp, na Avenida Paulista, por sua melhor localização", explica José Carlos de Souza Santos, professor de economia da FEA-USP e diretor de cursos da Fipe.

Há ainda as opções de MBA USP em Economia; Investimento e Setor Financeiro; Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde; Economia, Setor Financeiro e Finanças Empresariais; e Análise Econômica e Gestão de Negócios Internacionais, também com certificado pela Pró Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP (PRCEU).

Mercado empresarial. A especialização em Economia de Empresas, por exemplo, tem como meta preencher uma lacuna no ensino geral da economia para quem já é formado e atua no mercado empresarial. Com carga horária de 400 horas, o curso tem dois blocos disciplinares, um com o conteúdo básico, como Análise de Mercados e Formação de Preços, Macroeconomia e Métodos Quantitativos para Análise e Previsões Econômicas.

O segundo bloco de disciplinas é mais aplicado e apresenta matérias como Economia e Negócios Internacionais, Finanças Corporativas Aplicadas, Sistema Monetário e Financeiro e Jogo de Empresas (Business Game). O curso tem aulas expositivas, estudos de casos, debates e também palestras sobre economia moderna e suas aplicações no ambiente empresarial.

INSTITUIÇÃO DE DESTAQUE

"O fato de você ter uma universidade como a USP, que tem um nome muito importante não apenas no Brasil, mas com respeito no mundo todo, é um atrativo importante, mas temos cursos sem diploma USP com excelente demanda também", afirma José Carlos Souza Santos.

Apesar de a USP ser pública, todos os cursos são pagos. O investimento total gira em torno dos R$ 23.400, com carga horária aproximada de 400 horas/aula.

Para obter mais informações sobre cada curso e processos de inscrição, já abertos para as turmas deste ano, acesse o site da Fipe.