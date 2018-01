Cursos de férias são opção para quem busca conhecimento e até diversão

As férias escolares podem ser tempo de descanso e de estudo. Com os dias livres é possível se aprimorar na carreira, melhorar o idioma - ou aprender um novo - e também adquirir conhecimentos em uma área completamente diferente da sua. Que tal fazer um curso para desvendar a arquitetura de São Paulo ou começar a desenhar?

Há ainda quem prefira dedicar esse tempo para fazer cursos que desenvolvem outras habilidades, mas que também podem ajudar no trabalho. “Um curso de gastronomia para empresários, por exemplo, serve para lidar com a pressão e com a dificuldade de fazer algo que não sabe em curto espaço de tempo. É mais ligado ao lazer, mas ajuda na questão profissional”, reforça a especialista em gestão do conhecimento, Daniela Luiz.

Já os profissionais de nível júnior podem utilizar o período para aprofundar temas que não tiveram grande atenção na faculdade. “Um administrador, por exemplo, pode fazer aulas de recursos humanos, se tiver como foco essa área”, afirma Daniela.

A gerente de comunicação digital Juliana Vargas, de 29 anos, é fã de cursos rápidos. “Gosto daqueles que duram, no máximo, um semestre, seja para complementar o meu trabalho ou para desenvolver um hobby”, diz. Juliana, que já fez um curso sobre novas tecnologias, agora pretende aprender culinária. “São áreas pelas quais me interesso e sempre propiciam networking.”

Confira alguns cursos:

Curso: Coral Drawl X6 - ilustração digital

Inscrições: Até as vagas serem preenchidas

Preço: R$ 457 - Período: de 1 a 15/12/14

Site: www.sp.senac.br/aclimação

Curso: Digital Analytics: Big Data

Inscrições: Até as vagas serem preenchidas

Preço: R$ 1.740 - Período: de 28 a 30/1/14

Site: www.espm.br/ferias

Curso: Illustrator CS6

Inscrições: Até as vagas serem preenchidas

Preço: R$ 850 - Período: de 26/1 a 6/2/15

Site: www.belasartes.br/cursoslivres

Curso: Criação publicitária para rádio e TV

Inscrições: Até as vagas serem preenchidas

Preço: R$ 1.180 - Período: 30 e 31/1/15

Site: www.espm.br/ferias

Curso: Consultoria de imagem (moda e beleza)

Inscrições: Até 15/1/15

Preço: R$ 1.800 - Período: de 19 a 23/1/15

Site: www.faap.br/nucleocultura/programacao.ASP

Curso: Gerenciamento de escritórios de projetos

Inscrições: Até as vagas serem preenchidas

Preço: R$ 560 - Período: de 1 a 5/12/14

Site: www.belasartes.br/cursoslivres

Curso: Espanhol - básico

Inscrições: Até 5/1/15

Preço: R$ 774 - Período: de 6 a 30/1/15

Site: www.espanaaqui.com.br

Curso: Inglês

Inscrições: Até 19/1/15

Preço: R$ 1.476 - Período: de 19/1 a 12/2/15

Site: www.culturainglesasp.com.br

Curso: Francês - superintensivo

Inscrições: Até 14/1/15

Preço: R$ 1.740 - Período: de 14 a 30/1/15

Site: www.aliancafrancesa.com.br

Curso: Espanhol - intermediário

Inscrições: Até 5/1/15

Preço: R$ 774 - Período: de 6 a 30/1/15

Site: www.espanaaqui.com.br

Curso: Inglês - básico ao avançado

Inscrições: Até 19/1/15

Preço: R$ 1.476 - Período: de 19/1 a 12/2/15

Site: www.culturainglesasp.com.br

Curso: Alemão intensivo

Inscrições: 7 e 8/1/2015

Preço: R$ 2.050 - Período: de 12 a 30/1/15

Site: www.goethe.de/saopaulo

Curso: Fotografia para iniciantes

Inscrições: Até 8/12/2014

Preço: R$ 450 - Período: 13 e 14/12/14

Site: www.barco.art.br

Curso: Desenho

Inscrições: Até as vagas serem preenchidas

Preço: R$ 870 - Período: de 23 a 27/2/15

Site: www.escolasaopaulo.org

Curso: Harmonização enogastronômica

Inscrições: Até as vagas serem preenchidas

Preço: R$ 598 - Período: 8 a 18/12/14

Site: www.sp.senac.br/aclimação

Curso: História do cinema

Inscrições: Até as vagas serem preenchidas

Preço: R$ 995 - Período: de 7 a 28/1/15

Site: www.aicinema.com.br

Curso: Tendência e construção de imagem

Inscrições: Até as vagas serem preenchidas

Preço: R$ 1.160 - Período: de 2 a 4/12/14

Site: www.perestroika.com.br

Curso: Arquitetura de São Paulo

Inscrições: Até as vagas serem preenchidas

Preço: R$ 990 - Período: de 20 a 24/1/15

Site: www.escolasaopaulo.org