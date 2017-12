Curso semipresencial de Ciências da Univesp recebe inscrições até dia 5

As inscrições para o vestibular do curso de licenciatura em Ciências da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) em parceria com a USP vão até 5 de outubro, através do site da Fuvest (www.fuvest.br). O valor da taxa foi reduzido para R$ 30 e deve ser pago na rede bancária.

São oferecidas 40 vagas para cada uma das seguintes cidades: Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos, Santos, Lorena e Jaú. São Paulo, capital, contará com 120 vagas. O curso terá carga horária de 2.865 horas, sendo 52% desenvolvidas a distância.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O objetivo do curso é formar professores de Ciências para atuar na educação básica. Seu conteúdo foi elaborado levando-se em conta as necessidades das disciplinas de ciências ministradas do 6.º ao 9.º ano do ensino fundamental. O curso será ministrado de forma a privilegiar uma abordagem interdisciplinar e integrada do conhecimento. O processo seletivo será realizado em duas fases, nas cidades que abrigam os sete polos. A primeira será aplicada no dia 25 de novembro e a segunda nos dias 6, 7 e 8 de janeiro de 2013.

Fonte: http://www5.usp.br/17529/fuvest-recebe-inscricoes-para-curso-de-licenciatura-em-ciencias-pela-univesp/