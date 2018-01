Curso que ensina criança a desenvolver comportamento para realização profissional melhora a autoestima, defendem pais Quando a consultora de comunicação e marketing Ira Berloffa Finkelstein conversou com os filhos, de 7 e 9 anos, sobre matriculá-los em mais uma atividade extracurricular, a reação foi de protesto. “Eles tiveram uma resistência inicial, disseram que já faziam muita coisa e que não queriam mais um compromisso”, diz. Depois da aula teste no Fastrackids, os pequenos mudaram de ideia. “Eles saem motivados, orgulhosos de tudo o que produziram, ansiosos por contar como foi a atividade”. Além desse compromisso semanal, as crianças fazem música, dança folclórica, ginástica olímpica, e ainda alemão e inglês, que aprendem em uma escola bilíngue.