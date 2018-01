Curso preparatório para Exame da Ordem aprova inclusão de nova disciplina

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta sexta-feira, 22, o edital de abertura do 10.º Exame de Ordem Unificado. A novidade deste ano é a inclusão da área de conhecimento Filosofia do Direito na prova objetiva, na primeira etapa, que terá uma ou duas questões de múltipla escolha sobre o assunto.

Para o professor João Aguirre, coordenador de cursos preparatórios para Exame de Ordem da rede de ensino LFG, a inclusão da disciplina já era esperada por integrar o currículo obrigatório dos cursos de Direito. Aguirre vê a novidade com bons olhos porque, na sua opinião, ela propicia uma formação humanística aos bacharéis de Direito. “É louvável a preocupação da OAB em também exigir uma formação humanística do advogado, afastando-se do mero conhecedor de leis, para se preocupar com a formação de um profissional mais humano e preocupado com os problemas sociais”.

O professor aponta, porém, que o edital deixa em aberto o número de questões de Filosofia do Direito que poderão ser cobradas no exame, e que também não especifica o conteúdo a ser exigido para a disciplina. “Entendemos que a publicação de um edital com essa magnitude demandaria uma digressão mais extensa às inovações por ele trazidas.”