Curso para o Enem tem aulas transmitidas via satélite

Os candidatos interessados em conseguir uma vaga em alguma universidade com a nota do Enem têm mais uma opção para se preparar. Acaba de ser lançado o Curso Pré-Enem, iniciativa da Abril Educação que vai promover palestras com professores renomados do País e transmiti-las via satélite. Os alunos poderão assistir às conferências em salas de aula de escolas parceiras, em casa ou pela internet. O conteúdo será transmitido do dia 13 de agosto até 30 de outubro em cerca de 300 salas de aula.

São três horas e meia de aulas diariamente, além de mais 120 aulas de 15 minutos gravadas disponíveis no site. O material didático será impresso, exceto para quem preferir o pacote pela internet, que terá acesso ao conteúdo digital. Os estudantes podem participar enviando perguntas para o professor durante a aula.

De acordo o com o diretor de produtos complementares da Abril Educação, João Lacerda, o curso é o único com material desenvolvido seguindo a lógica do Enem e reúne os melhores professores do co cursinho Anglo, de São Paulo, e do Colégio pH, do Rio, além da Escola Satélite, de Belo Horizonte, outro projeto da Abril Educação. "Um aluno que mora em Belém, no Pará, por exemplo, para fazer um curso assim teria que se deslocar para São Paulo. A vantagem é que agora ele não precisa mais disso".

As aulas serão focadas em fazer o aluno entender a formulação da prova e irão avaliar as habilidades necessárias que ele deveria ter desenvolvido durante todo o ensino médio para alcançar um bom resultado. É possível assistir a uma aula demonstrativa na fan page do curso no Facebook https://www.facebook.com/AquiTemEnem.

As inscrições podem ser feitas pelo site http://preenemabril.com.br/.