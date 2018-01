Curso no Brasil, diploma lá fora

Com os pés no Brasil e a cabeça no mundo. Esse é o espírito dos cursos de MBAs que oferecem dupla diplomação: da instituição brasileira e da estrangeira. Algumas das principais escolas de negócios do País oferecem cursos nos quais o aluno faz módulos no exterior e ganha uma valiosa titulação internacional. A carreira internacional é um sonho antigo da publicitária Fernanda Soro Nascimento, de 31 anos. Executiva da Avon, ela está cursando o MBA de Gestão de Negócios Internacionais da Business School São Paulo (BSP), que mantém convênio com a EOI, escola de negócios de Madri. "Esse curso maximiza o tempo e sai mais barato do que fazer tudo lá fora." O MBA dura 12 meses e custa R$ 15 mil – valor muito inferior ao de um curso no exterior, sem contar o custo da mudança para a Europa ou os Estados Unidos. Mesmo em MBAs de dupla titulação mais caros, a diferença de custo também é considerável. O OneMBA, oferecido em consórcio pela Fundação Getulio Vargas e escolas dos Estados Unidos, China, México e Holanda, custa cerca de R$ 100 mil. Quem faz um curso semelhante numa escola americana desembolsa aproximadamente R$ 165 mil. "A ideia é aliar um MBA de qualidade ao certificado lá de fora", diz Marina Heck, coordenadora do OneMBA. A dupla titulação da FIA-USP, em parceria com a francesa Université Pierre Mendès, em Grenoble, sai por R$ 74 mil. O valor é quase R$ 20 mil mais barato que o do curso feito integralmente na França. "Na dupla titulação, o aluno não precisa largar o emprego, mas ganha visão internacional e interage com profissionais de outros países", afirma o diretor educacional da FIA, Adalberto Fischmann. Aluna da FGV, a economista Isabel Manini Cypriano, de 39 anos, acredita que a experiência de fazer o OneMBA é bastante similar à que teria numa escola do exterior. "Ele proporciona uma abertura de conhecimentos em várias áreas: finanças, marketing e liderança em organizações globais." Local e Global Anhembi Morumbi / Europea de Madrid No MBA de Gestão e Marketing de Entidades Esportivas da Anhembi Morumbi, há um módulo de 15 dias, realizado na Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid, da Universidad Europea de Madrid. Há aulas no Estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid. BSP / EOI Criado em convênio pela BSP, de São Paulo, e a EOI, de Madri, o curso Gestão de Negócios Internacionais tem 12 meses de aula. Parte delas é dada por professores espanhóis. OneMBA O OneMBA, oferecido pela FGV, é feito em parceria com 4 escolas do exterior, como a da Universidade da Carolina do Norte. Além de aulas no Brasil, há um módulo em cada escola. FIA-USP/ Pierre Mendès No curso Gestão de Negócios, Comércio e Operações Internacionais da FIA-USP, o aluno tem aulas durante praticamente um mês na Université Pierre Mendès, em Grenoble, na França.