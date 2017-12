Curso Liderança 360º tem inscrições abertas até segunda-feira

Em 2009, o empresário Abílio Diniz, presidente do Conselho de Administração do grupo Pão de Açúcar, resolveu colocar em prática uma ideia: investir na formação de novas lideranças. Procurou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e desde agosto de 2010 o curso Liderança 360º trabalha na formação de líderes, das mais variadas áreas de conhecimento. As inscrições para o curso vão até dia 30 de julho, segunda-feira.

As aulas terão como base sete pontos principais de discussão: como construir uma empresa; o desafio do crescimento empresarial; o que leva uma empresa à falência; como reconstruir credibilidade; como enfrentar uma crise; novos ciclos de crescimento; e perspectivas para os negócios.

De acordo com Jaci Correa Leite, professor titular da FGV e coordenador do curso, o perfil dos estudantes que procuram o Liderança 360º é diversificado, os estudantes vêm das mais variadas áreas de atuação. No entanto, a maioria tem entre 25 e 40 anos, já estão no mercado de trabalho e começando a exercer posições de liderança, sobretudo em pequenas e médias empresas. "A diferença das empresas está na liderança", diz Leite sobre a importância de um líder procurar se capacitar.

Curso. Com carga horária de 60 horas, o curso de duração de um semestre será ministrado todas as terças-feiras, à noite. Ele começã dia 21 de agosto e vai até 04 de dezembro. As inscrições podem ser feitas pelo site da FGV.