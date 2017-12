Curso ‘Estado’convoca 60 candidatos para entrevista final

A Faculdade Cásper Líbero, com nove alunos, foi a escola que mais estudantes classificou na primeira etapa de seleção para o 22º Curso Estado de Jornalismo, que registrou 1.531 inscrições. A primeira etapa, uma prova escrita, foi realizada dia 31 no campus Vergueiro da Unip/Objetivo e selecionou 60 pré-classificados para o programa de extensão universitária em jornalismo reconhecido pela Universidade de Navarra, na Espanha. Estes serão entrevistados entre os dias 16 e 18 para a indicação dos 30 admitidos ao programa.

Dentre os pré-classificados há jovens jornalistas de Bahia, Brasília, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio e Santa Catarina. São Paulo classificou 35 candidatos. Dentre os classificados, 29 provem de instituições particulares e 31 de oficiais.

As provas foram processadas pelo Departamento de Informática da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). O curso será realizado entre 1º de setembro e 9 de dezembro, com enfoque predominantemente prático, que inclui encontros com experientes profissionais do Brasil e do exterior e atividades que simulam o exercício profissional, abrangendo todas as áreas do Estado.

Patrocinado por Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo, o 22º Curso Estado de Jornalismo incluirá em seu currículo blocos específicos para a formação de jornalistas multimídia.

CLASSIFICADOS - São os seguintes os 60 candidatos pré-classificados para o programa deste ano, e que devem se apresentar no dia e hora indicados, na sede do Estado (Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55), com duas fotos 3x4 e currículo resumido:

Dia 16/08 - 9 hs - Amanda de Carvalho Rossi, André Melsohn Dayan, Anita Fernandes Porfirio, Antonio Victor Pita Luz, Arthur Ovidio Daniel, Beatriz Ferreira Bulla, Bruno Iacona de Bello, Cecília Carbone Cussioli, Ciro Gilmar Campos Filho e Cosmo Luciano do Nascimento.

Dia 16/08 - 14 hs - Cristiane Nascimento de Jesus, Cristine Luciana Kist, Daniel dos Santos Leite, Daniel Gonçalves da Fonseca e Souza, Daniel Vieira de Figueredo, Danilo Bueno Ipolito, Davi Lira de Melo, Débora Álvares Schuab Táboas, Francisco José da Silva Junior e Gabriela Azevedo Forlin.

Dia 17/08 - 9 hs - Guilherme Fujimoto Amorim, Heloisa Aruth Sturm, Igor Sousa Reis, Jackson Viapiana, Jacyara Pianes Henriques Carvalho, Jamile Bilu Rodrigues , José Gabriel Navarro, José Roberto Gomes Júnior e Júlia Rodrigues, Juliana Souza Deodoro.

17/08 - 14 hs - Júlio Ettore Suriano do Nascimento, Kellen Pacheco Moraes, Layse Ventura Coutinho Amaral, Leandro Igor Vieira Ferreira, Leonardo Berns Gorges, Lidiane Dias Ferreira, Luis Fernando Soares Carrasco , Luiz Fernando Campos Betti, Luiza Regina Machado Calegari e Marcio Dolzan.

18/08 - 9 hs - Marcos Estevam Mafra, Mariana de Araújo Niederauer, Marina Iemini Atoji, Mateus Elias dos Santos, Natália Peixoto Rodrigues, Oscar Iwata Fujiwara, Paulo Barroso Gomes, Paulo Roberto Ribeiro de Andrade, Rafael Gyurkovits Abraham e Reinaldo Di Giácomo Adri.

Dia 18/08 - 14 hs - Rodrigo de Moraes Batista, Romina Cácia Dutra Magalhães, Taísa Szabatura, Talita Alves Matias, Talita Duvanel da Silveira, Tatiana de Souza Lima, Thassio Henrique Borges de Sousa, Thiago Lasco de Magalhães, Thiago Machado Santaella e Vitor Lillo Silva.