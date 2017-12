Curso 'Estado' convoca 60 candidatos para entrevista final

A Faculdade Cásper Líbero, com 9 alunos, foi a escola que mais estudantes classificou na primeira etapa de seleção para o 20º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado, que registrou 2102 inscrições. A primeira etapa, uma prova escrita, foi realizada dia 2 no campus Vergueiro da Unip/Objetivo e selecionou 60 pré-classificados para o programa de extensão universitária em jornalismo reconhecido pela Universidade de Navarra, na Espanha. Estes serão entrevistados entre os dias 18 e 20 para a indicação dos 30 admitidos ao programa.

Dentre os pré-classificados há jovens jornalistas de Brasília, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraná, Rio, Santa Catarina e Sergipe. São Paulo classificou 31 candidatos. Dentre os classificados, 32 provem de instituições particulares e 28 de oficiais.

As provas foram processadas pelo Departamento de Informática da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). O curso será realizado entre 1º de setembro e 4 de dezembro, com enfoque predominantemente prático, que inclui encontros com experientes profissionais do Brasil e do exterior e atividades que simulam o exercício profissional, abrangendo todas as áreas do Estado.

Patrocinado por Odebrecht, Philip Morris e Vivo, o 20º Curso Estado de Jornalismo incluirá em seu currículo blocos específicos para a formação de jornalistas multimídia.

Classificados

São os seguintes os 60 candidatos pré-classificados para o programa deste ano, e que devem se apresentar no dia e hora indicados, na sede do Estado (Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55), com duas fotos 3x4 e currículo resumido:

18.8 - 3ª feira - 9 horas - Ana Paula Herculano Garrido, Bruno de Freitas Boghossian, Carlos Eduardo Lordelo Chaves, Clara Werneck Massote, Cremilda da Silva Aguiar Wanderley, Cristiane da Silva Rocha, Daniel Marques, Dário de Alencar Cosme Lima, Diogo d'Avila e Duanne Ribeiro.

18.8 - 3ª feira - 14 horas - Eduardo Coelho Goulart de Andrade, Eduardo Oliveira Verzoni, Elizabeth Gonçalves Barbosa, Fábio Miranda do Amaral, Fabrício Augusto Conte, Felipe Arruda Mortara, Felipe Vanini Bruning, Flávia Foreque, Gabriel de Arruda Castro e Giuliana Maria Miranda Santos.

19.8 - 4ª feira - 9 horas - Isadora Faust Peron, Ivan Pasqualini Favero, Jacyara Pianes Henriques Carvalho, Jamila Batista Tavares, Joannes Lemos Sant Anna, João Cezar Varella, Juliana Sayuri Ogassawara, Juliana Valeria Del Nero Poletti, Kívia Mendonça Costa e Larissa Aylla Coldibeli.

19.8 - 4ª feira - 14 horas - Larissa de Brito Rocha, Larissa Oliveira Linder, Ligia Aguilhar da Cruz, Lívia Lima da Silva, Lívia Scatena, Lucas de Abreu Maia, Ludmila Vieira Escobar, Luiz Guilherme Gerbelli Bernardi, Luiz Gustavo Schmitt Silva e Manoela Santos Barbosa.

20.8 - 5ª feira - 9 horas - Manuela Gonzatto Franceschini, Manueli Gomes Magalhães, Marcelle Cristine de Souza, Maria Luísa Bovo Barsanelli, Mariana Martins Pasini, Mariana Pereira Lenharo, Marina Mendonça Estarque, Mateus do Amaral Bueno Arruda, Nataly Pereira Costa e Paula Cristina Furlan Carvalho.

20.8 - 5ª feira - 14 horas - Paula Lourenço da Rocha, Pedro de Souza Lima Brodbeck, Pedro Henrique Carvalho P. de Abreu, Pedro Marcondes de Moura R. Silva, Rafael Moraes Moura, Rodrigo Miranda Burgarelli, Samuel da Silva Nunes, Simone Aleixo Avellar, Thiago Henrique Comparini e Wanise Dionisio Martinez.