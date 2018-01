Curso de Medicina da Unisa pode ser fechado

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O curso de Medicina da Universidade Santo Amaro (Unisa), localizada na zona sul de São Paulo, poderá ser desativado, segundo portaria do Ministério da Educação publicada na última terça-feira, 15, no Diário Oficial da União.

Além disso, está suspenso o ingresso de novos alunos. A decisão foi tomada devido ao não cumprimento das medidas e condições estabelecidas no Termo de Saneamento de Deficiências, elaborado com a Secretaria de Educação Superior em relação ao curso de Medicina.

De acordo com a portaria, entre as medidas a serem tomadas estava o efetivo saneamento e a reestruturação do curso.

Segundo a portaria, o processo administrativo para aplicação de penalidade de desativação do curso de Medicina da Unisa já foi instaurado e uma medida cautelar de suspensão de novos ingressos nesse curso foi aplicada.