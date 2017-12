Os cursos cumpriram parcialmente ou “não satisfatoriamente” medidas determinadas pelo Termo de Saneamento de Deficiências. Segundo o MEC, o termo foi assinado por cursos com baixo desempenho no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). As portarias com as decisões foram publicadas no Diário Oficial da União. As instituições terão 15 dias para apresentar defesa.