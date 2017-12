Curso da UFRJ é destaque entre os MBAs de universidades públicas

O MBA da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é o único do País que integra a lista dos cem melhores do mundo do jornal Financial Times. O programa, gratuito, existe há 40 anos e oferece aulas em tempo integral, com diploma stricto sensu, como ocorre com os mestrados.

"O curso se aproxima de um mestrado no Brasil e de um MBA no exterior", diz o vice-diretor de Educação Executiva, Vicente Ferreira. A UFRJ possui ainda outro curso de MBA, lato sensu.

Já o Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica (Pece) da Universidade de São Paulo (USP) tem nove cursos presenciais e um online. "O certificado tem selo USP", diz o gerente de relacionamento institucional do Pece, Paulo Patullo.