Cursinhos pré-vestibulares abrem vagas para bolsas

SÃO PAULO - Nos próximos três meses, diversos cursinhos pré-vestibulares de São Paulo abrem vagas para bolsas de estudo. Os descontos vão até 100% do valor da mensalidade e algumas provas já funcionam como treino para o vestibular. Além de aliviar o orçamento dos alunos, o exame serve como um filtro para as instituições conquistarem os candidatos mais preparados.

"Já é um teste para a postura que o aluno vai ter no vestibular. Para nós, esse também é o primeiro diagnóstico para identificar as necessidades de cada um", conta o diretor do Anglo, Paulo Moraes.

Segundo Moraes, quem vai bem nos concursos de bolsa geralmente apresenta um bom desempenho no fim do ano. "Sempre digo que é preciso encarar a prova com seriedade, pois cada questão acertada representa um desconto a mais."

Letícia Saito, de 20 anos, acabou de conquistar 70% de desconto no Anglo. Depois de ter desistido do cursos de Fonoaudiologia para fazer Arquitetura, a jovem ainda planeja se inscrever nos próximos concursos de bolsas de estudo, entre dezembro e fevereiro, a fim de conquistar uma bolsa integral.

"Além da ajuda financeira, fazer a prova é importante para a gente aprender a lidar com o limite de tempo e diferentes tipos de questões", opina Letícia.

Como dica para quem vai tentar uma bolsa de estudo, Alex Barros, coordenador do Poliedro, diz que é preciso conhecer as provas anteriores, pois cada curso possui um sistema. No Poliedro, os exames são divididos de acordo com as turmas de Extensivo, Medicina e outra especial para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

"Quando você traz um bom aluno, ele se torna um motivador para os demais e faz a diferença na aula", afirma Barros.

Além da prova, em alguns cursos é realizada uma avaliação socioeconômica. No Cursinho da Poli, a análise leva em conta indicadores sociais como renda, emprego, saúde, grau de instrução, transporte e moradia. Para Alessandra Venturi, orientadora vocacional, o objetivo é dar oportunidade aos alunos em situação de vulnerabilidade.

Laís Rodrigues, de 17 anos, conseguiu uma bolsa na Poli no início deste ano. O principal motivo, de acordo com ela, foi o fato de morar a duas horas de distância do cursinho, em Cotia, na Grande São Paulo.

A jovem, que quer cursar Psicologia na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), trabalha com o pai de manhã, estuda no período da noite e frequenta o cursinho no fim de semana. O desconto de 30% a ajudou na hora de comprar livros e apostilas novos.

Confira abaixo como se candidatar nos principais cursinhos de São Paulo:

Poliedro

Endereço: Rua Madre Cabrini, 38, Vila Mariana

Telefone: (11) 3051-3030

Tipo de seleção: Avaliação de 50 questões com conteúdo referente ao ensino médio. Existem dois modelos de provas diferentes, uma para o curso extensivo e outra direcionada para quem quer entrar na turma do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). No segundo caso, são cobrados apenas Matemática, Física e Química, com um nível diferenciado

Data de seleção: 5 e 17 de dezembro e 7 de janeiro

Benefício: Descontos de até 100% na mensalidade, de acordo com a nota

Site: www.sistemapoliedro.com.br

Etapa

Endereço: Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 1084, Consolação), São Joaquim (Avenida Liberdade, 1046, Liberdade) e Ana Rosa (Rua Vergueiro, 1987, Vila Mariana)

Telefones: (11) 3285-5755; (11) 3207-7855; (11) 2187-1000

Tipo de seleção: Prova com 60 questões de conhecimentos gerais com duração de três horas

Data da prova: 3 a 6 de dezembro

Benefício: Descontos chegam a isenção total, de acordo com o desempenho do estudante. Há cerca de três mil vagas

Site: www.etapa.com.br/home/

Cursinho da Poli

Endereço: Lapa (Avenida Ermano Marchetti, 576, Lapa), Santo Amaro (Rua Desembargador Bandeira de Mello, 468, Santo Amaro), e Itaquera (Rua Sabbado D'Angelo, 2078, Itaquera)

Telefone: (11) 2145-7654

Tipo de seleção: Levantamento socioeconômico. Vagas oferecidas de acordo com a procura

Data da seleção: 8 a 12 de março

Benefício: Bolsas de estudo que variam de 20% a 60%. O aluno deve estar matriculado com no mínimo a primeira parcela paga e fazer a inscrição para o programa de bolsa no início das aulas. Uma novidade para 2016 é o seguro educacional. Com o benefício, o estudante tem a garantia de três parcelas pagas em caso de perda de emprego ou de fonte de renda.

Site: www.cursinhodapoli.org.br

Anglo

Endereço: Tamandaré (Rua Tamandaré, 596, Liberdade), Sergipe (Rua Sergipe, 58, Consolação), João Dias (Avenida João Dias, 1645, Santo Amaro), Tatuapé (Rua Antônio Camardo, 120, Tatuapé)

Telefone: (11) 3273-6100.

Tipo de seleção: A avaliação é composta por 50 questões de múltipla escolha sobre os conteúdos do ensino médio das disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia. Há também uma avaliação socioeconômica.

Data de seleção: dezembro e janeiro, sem datas definidas

Benefício: Os descontos oferecidos podem chegar a até 100% na mensalidade, dependendo do desempenho do candidato na avaliação. Não há limites de vagas.

Site: www.cursoanglo.com.br

Objetivo

Endereço: Ipiranga (Rua Padre Marchetti, 235, Ipiranga), Morumbi (Avenida Duquesa de Goiás, 262, Morumbi), Paulista (Avenida Paulista, 900, Bela Vista), Pinheiros (Rua Sumidouro, 325, Pinheiros), Pompeia (Avenida Francisco Matarazzo, 1009, Pompeia), Santana (Rua Alferes Magalhães, 315, Santana), Santo Amaro (Avenida Santo Amaro, 6908, Santo Amaro), Tatuapé (Praça Sílvio Romero, 234, Tatuapé)

Telefone: 0800-77-00-189

Tipo de seleção: Prova composta por 50 questões de múltipla escolha.

Data da seleção: 25 a 27 de novembro; 10 e 11 de dezembro

Benefício: Conforme o resultado da prova, é possível obter até bolsas integrais.

Site: www.curso-objetivo.br