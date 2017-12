Cursinhos e consultoria ajudam na preparação para MBAs no exterior Mais pesada do que nos vestibulares, a fase que antecede as seleções de MBAs internacionais envolve ansiedade e horas de estudo. Pouco acostumados com o modelo americano – que exige currículo, cartas de intenção, recomendações e entrevistas, além da prova de inglês e matemática –, os brasileiros recorrem a cursos preparatórios ou consultorias.