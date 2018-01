Cursinhos divulgam correção da prova da FGV

Os cursinhos Etapa e Anglo divulgaram em seus sites a correção da prova de vestibular para a Escola de Admnistração da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo. As provas foram realizadas neste domingo.

Os candidatos concorreram a 150 vagas em Admnistração de Empresas e a 50 vagas em Admnistração Pública. O gabarito oficial e a resolução da prova de matemática aplicada serão publicados no dia 27 de outubro, às 18h. A divulgação do resultado final do vestibular deve sair em 11 de dezembro.

Outras informações podem ser obtidas nomanual do candidato, pelo telefone 0800 770 0423 ou pelo e-mail vestibulares@fgv.br.