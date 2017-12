Cursinhos divergem no gabarito de seis questões das provas do 2º dia do Enem

Três dos principais cursinhos pré-vestibulares do País, Positivo, Anglo Objetivo divergem no gabarito de seis questões das provas do Enem aplicadas neste domingo, 4.

Comparando as respostas dadas aos itens do caderno amarelo das provas de Linguagens e Códigos e matemática, os professores desses cursinhos apresentaram discordância na resolução das questões 106, 108, 125, 134, 146 e 154.

No item 106, por exemplo, de Linguagens e Códigos, enquanto o Anglo apontou como sendo a "comparação" (letra D) a estratégia argumentativa utilizada pelo cartunista Laerte nos quadrinhos que compõem o item, os outros dois cursinhos pré-vestibulares adotaram como sendo a "indução" (letra E) a estratégia do cartunista.

Confira os gabaritos completos divulgados pelos cursinhos:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Anglo Vestibulares

- Positivo

- Objetivo

Oficial. Os gabaritos oficiais do Enem serão divulgados até quarta-feira, 7. Na conferência das respostas, os candidatos deverão estar atentos às cores dos respectivos cadernos de questões aplicados neste fim de semana. Os participantes poderão acessar os resultados individuais do exame no dia 28 de dezembro, nos portais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e do Ministério da Educação (MEC).

* Atualizada às 21h30 do dia 5/11