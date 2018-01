Cursinho de preparação para Enem oferece 250 vagas gratuitas

SÃO PAULO - Estão abertas as incrições para o Curso Enem 10 horas, do Cursinho Henfil, em São Paulo. O curso gratuito oferece 250 vagas e será realizado no próximo domingo, 7.

O curso foi idealizado por Mateus Prado, especialista no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A proposta é apresentar aos candidatos as diferenças entre o Enem e outros vestibulares, além da resolução de exercícios similares aos que foram cobrados em provas anteriores. O curso ainda traz a revisão dos principais conteúdos.

O curso acontece no domingo, 7, das 9 horas às 19 horas na Unidade Paulista do Cursinho Henfil. As inscrições são feitas apenas pelo telefone.

Curso Enem 10h

Data: 07/08

Horário: das 9h às 19h

Local: Cursinho Henfil - Avenida Paulista, 1776, andar L, Bela Vista, São Paulo-SP

Telefone: (11) 3262-3510