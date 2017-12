Cursinho da Unifesp abre inscrições para processo seletivo

O Cursinho Pré-Vestibular Jeannine Aboulafia (Cuja), mantido pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e destinado a pré-vestibulandos carentes, abre vagas para o processo seletivo para o ano de 2010. Veja também: Vestibular da UFPA é cancelado por suspeita de fraude As inscrições serão realizadas de 11 a 14 de janeiro, das 10h às 20h, e a prova de múltipla escolha, com conteúdo básico do ensino médio e duração de quatro horas, acontecerá dia 17 de janeiro de 2010, às 14h. Os interessados em concorrer a uma das 185 vagas devem comparecer à sede do DCE, na Rua Pedro de Toledo, 840, Vila Clementino, nos dias e horários determinados, levando a carteira de identidade e pagar uma taxa de R$ 5,00. Os alunos menores de 18 anos devem vir acompanhados por um responsável. Para concorrer à vaga é necessário que o candidato tenha concluído pelo menos o 2º ano do Ensino Médio em 2009. As aulas são gratuitas, ministradas voluntariamente por profissionais e graduandos da Unifesp, mas são cobradas taxas da matrícula e o material didático. Há possibilidade de bolsas de estudo parcial, dependendo de avaliação socioeconômica realizada por assistentes sociais da Universidade. Os estudantes verificar mais informações no site oficial do Cuja e pelo telefone (11) 5576-4253.