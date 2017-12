Cursinho da Poli questiona três questões de Biologia da Fuvest

Professores do Cursinho da Poli questionaram três questões da prova de Biologia da Fuvest, que ocorreu neste domingo, 24. São as questões 1, 5 e 9 da prova V. Em duas delas, a alternativa correta seria diferente do que o apontado no gabarito oficial. E na outra, não haveria resposta.

Na questão 1, não é possível entender pelo enunciado e pelas imagens qual tipo de célula é referida, se é haploide ou diploide - se é N ou 2N, segundo os professores do Cursinho da Poli. Como não há essa referência, tanto a alternativa A ou D podem estar corretas, explica o segundo o professor Danilo Abranches Safi. “Outra questão crítica da questão é usar a letra N como quantidade de DNA, o que podia confundir o aluno”, diz ele.

Na questão 5, o gabarito diz que apenas uma das afirmações do enunciado está correta - nesse caso, a III. Mas na interpretação do Cursinho da Poli, também é função do sistema urinário manter as substâncias constantes, o que é previsto na afirmação I. “A resposta correta é a E, que são as duas opções”, diz o professor.

Outro item questionado é o 9, que fala da história evolutiva dos metazoários. Segundo Safi, não há alternativa correta. “Na escala evolutiva, filos que surgiram antes dos nematelmintos, têm um processo digestivo intracelular e extracelular. Só um grupo é completamente intracelular, que é o de poríferos”, diz.

A alternativa apontada como correta no gabarito oficial com a D.

O Coordenador do curso Anglo, o professor Luís Ricardo Arruda aponta que uma questão de Geografia não tinha resposta correta.