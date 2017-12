Cursinho da Poli corrige provas da Fuvest na TV Estadão

A convite do Estadão.edu, professores do Cursinho da Poli comentaram as provas da segunda fase do vestibular da Fuvest, aplicadas entre domingo e esta terça-feira, 10. Eles vieram até o estúdio da TV Estadão para analisar os exames discursivos. Estudantes puderam mandar dúvidas e comentários via redes sociais.

Veja abaixo todas as entrevistas:

Domingo, dia 8

Prova de português e redação

Comentário geral: professor Gilberto Alvarez