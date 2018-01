Crise e incerteza de emprego aumentam procura pelo seguro educacional

SÃO PAULO - Parte das escolas mantém a oferta do seguro educacional como item facultativo. No Colégio Pentágono, no Morumbi, zona sul de São Paulo, o custo é de 2,65% da mensalidade para contratar o serviço, pago em boleto separado.

Neste ano, aproximadamente 25% dos pais aderiram ao pacote. A expectativa do colégio, que adota esse modelo de seguro há dez anos, é de aumento nas solicitações para 2016, em razão da crescente insegurança financeira no País.

“A maioria das famílias enxerga como um diferencial positivo”, diz Ana Paula Zanoni, diretora financeira do Pentágono.

“Nos últimos meses, nós já percebemos uma elevação no número de sinistros por desemprego.” Além de baixar a inadimplência, explica Ana Paula, o seguro ajuda a reduzir pedidos de desconto.

A advogada Andrea Militello, de 40 anos, nunca precisou, mas não abre mão de contratar o serviço. “No começo deste ano, meu marido logo me alertou para renovar o seguro”, afirma. “Como estão demitindo muitos colegas na empresa em que ele trabalha, ficamos ainda mais preocupados.”

Segundo Andrea, a indicação do colégio dá mais confiança para comprar o pacote. “Também já indiquei para outras mães”, conta a advogada, que tem uma filha de seis anos matriculada no Pentágono.

Precaução. Se com a piora do cenário econômico é possível antecipar riscos, o seguro também ajuda em situações inesperadas. Jatyr Gonçalves Junior, de 46 anos, usou o serviço após a morte súbita da irmã. Ele ficou como responsável pela sobrinha, de seis anos, aluna do 1º ano do ensino fundamental do Colégio Santa Maria.

"As mensalidades serão pagas até minha sobrinha terminar o ensino médio”, diz Gonçalves Junior, que é dono de restaurante. “Todo o trâmite foi rápido e não tive problemas com documentação.” Com dois filhos pequenos, de 2 e 6 anos, agora el pretende checar se há seguro quando for matricular as crianças.

De acordo com especialistas, é importante que as famílias se informem bem sobre os custos e a extensão de cobertura do pacote antes de contratar o serviço. Também vale a pena checar se outros seguros pessoais, já contratados pelas famílias, não têm o mesmo tipo de benefício oferecido pelo pacote do colégio.