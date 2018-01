Natasha não para em escola alguma. “É assim desde o início. Passa um tempo e eles param de se dedicar”, diz Martinha.

Sua primeira escola foi o colégio estadual Arthur Guimarães, em Santa Cecília. Ficou lá por dois anos. Como a escola não era acessível, sempre precisou de ajuda. No primeiro, uma professora se comprometeu a auxiliá-la. No segundo, a mãe chegou a sair do trabalho para ajudar a menina se locomover pelo colégio.

No ano seguinte, 2009, Natasha estudou em uma escola particular. Havia rampas e cuidadores, mas a inclusão parava por aí. “Minha filha terminou o ano sem fazer uma prova. Achavam que cadeirante não pensa.”

Atrás da inclusão intelectual a que a filha tem direito, Martinha tentou outro colégio particular no ano passado. “Deu certo. Os professores faziam provas especiais e ela fez muitos amigos.”

A surpresa veio neste ano. A sala de Natasha ficava no andar superior e os novos professores não lhe davam atenção. Quem a ajudava a subir as escadas era uma amiguinha da mesma idade. Apesar de ter pagado R$ 600 pelo material didático, os livros nunca foram usados.

Natasha chorou por duas semanas e pediu para sair. “A única coisa que tenho certeza é de que nunca são os alunos os culpados. Criança inclui. São os adultos que discriminam.”

