Cresce nota mínima para inscrição no ProUni

O Ministério da Educação (MEC) aumentou a pontuação mínima exigida dos candidatos que vão disputar bolsas do ProUni no primeiro semestre de 2013. Para se inscrever no programa, será necessário ter tirado pelo menos 450 pontos na média das cinco provas do Enem 2012, além de preencher critérios socioeconômicos. Antes, a nota de corte era de 400 pontos. A portaria que regulamenta o processo seletivo foi publicada nesta segunda-feira, 31, no Diário Oficial da União.

O calendário de inscrições e matrículas será divulgado apenas em janeiro. O ProUni oferece bolsas parciais (de 50%) e integrais em instituições particulares de ensino superior. Segundo o MEC, mais de 1 milhão de bolsas já foram concedidas desde a criação do programa, em 2004.

A inscrição para o ProUni é gratuita e feita exclusivamente pela internet. Ao se candidatar, o candidato escolhe até duas opções de instituições, cursos e turnos entre as disponíveis, de acordo com sua ordem de preferência e seu perfil socioeconômico.

Podem concorrer às bolsas os estudantes brasileiros que não possuem diploma de curso superior e tenham participado do Enem 2012 - a nota da redação deve ser maior que zero. O candidato deve ter cursado o ensino médio em escola pública ou, em caso de escola particular, na condição de bolsista integral.

Portadores de deficiência também podem se inscrever, assim como professores da rede pública de ensino básico que concorrem a bolsas em cursos de licenciatura, normal superior ou de pedagogia, desde que estejam em efetivo exercício e integrem o quadro permanente da escola em que atuam.

Para concorrer às bolsas integrais o candidato deve ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa.