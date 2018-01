Cresce busca por vídeos de educação na internet, diz executivo do Youtube

O ídolo adolescente Justin Bieber nasceu no Youtube. O clipe da música sul-coreana Gangnam Style já foi visto mais de 95 milhões de vezes. Celebridades instantâneas são criadas diariamente no site, no qual são inseridas 48 horas de vídeo por minuto. Mas nem só de fenômenos pop é feito o Youtube. De acordo com Kevin Allocca, diretor de tendências do site, vídeos com teor educacional são a nova tendência do Youtube nos Estados Unidos.

“Vídeos educativos foram vistos 70% mais neste verão (entre junho e setembro) do que no do ano passado”, disse Allocca para a rádio norte-americana NPR. Segundo o diretor do site, um forte indício de que um assunto é tendências é quando os vídeos começam a ser remixados por outros usuários, ganhando outras versões. E isso, disse ele, tem acontecido “até com vídeos de física”.

Alloca citou os canais Minute Physics e ASAPScience, voltados a apresentar tópicos de ciência de forma leve e divertida, que vêm tendo milhares de acesso. Além desses dois, o diretor de tendências citou ainda o caso de Bill Nye, conhecido nos EUA como “The Science Guy”, ou “O Cara da Ciência”. Um de seus vídeos, aquele em que Nye defende que “criacionismo não é apropriado para crianças”, foi visto, até hoje, por mais de 3,5 milhões de usuários. “Ele se tornou um dos vídeos mais acessados e discutidos do Youtube”, afirmou.

