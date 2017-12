CPF de candidato do Enem não é aceito no site do Inep

A dois dias do fim das inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a estudante Alexia Jamille Gracioli, de 18 anos, ainda não conseguiu se cadastrar. Por um erro no sistema, seu CPF não é aceito pelo site do Inep, apesar de o documento estar regular no cadastro da Receita Federal.

“Não sei mais o que fazer. Tanta gente se inscreveu, mas eu, que preciso, que estou terminando o colégio, não consigo”, afirmou.

A estudante conta que já tentou inúmeras vezes telefonar para o MEC para pedir orientações, mas as linhas estão sempre congestionadas. Acompanhada de sua mãe, foi a um escritório da Receita para confirmar se seu cadastro estava realmente regular. No local, o funcionário informou que estava tudo certo.

A mãe da estudante, que é advogada, cogita entrar com pedido de mandado de segurança para garantir a inscrição de Alexia. Pelo microblog Twitter, vários alunos estão apresentando dúvidas sobre a inscrição no Enem, mas nada como no caso de Alexia.

A questão mais frequente refere-se à declaração de carência, que isenta o candidato da taxa de inscrição. Na maioria dos casos, consta no site do Inep que a inscrição está “pendente”. Pelo site, o MEC recomenda esperar e informa que, se a declaração não for aceita, o Inep dará um novo prazo para emitir o boleto.