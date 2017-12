Costanza Pascolato participa de aula magna de curso de Moda

A empresária e consultora de moda Costanza Pascolato vai conduzir nesta terça-feira, 17, a aula magna do curso de Design de Moda do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Nascida em Siena, na Itália, Costanza veio para o Brasil em 1944 com os pais, Michele e Gabriella, que fundaram quatro anos depois a tecelagem Santa Constância. Costanza trabalha com jornalismo de moda desde os anos 70, ajuda a tocar a fábrica da família, criou uma linha de jóias para a H. Stern e publicou três livros: Essencial: o que você precisa saber para viver com mais estilo, Como ser uma modelo de sucesso e Confidencial.

A intenção de Costanza é contar sobre sua experiência com a moda relacionando as diferenças entre o mercado de hoje e de quarenta anos atrás, quando ela começou. "Não vou dar uma fórmula que isso não existe, mas dizer o que seria bom notar para as coisas dêem certo", explicou. É a primeira vez que a consultora de moda fala aos alunos de uma faculdade. "Que eu vou dar uma aula!", exclama.

Constanza acredita que ter trabalhado tanto no jornalismo de moda quanto na indústria possibilita uma interação mais abrangente com os alunos. "São posições diferentes, mas complementares. Pouca gente teve essa chance, fora a Glória [Kalil]".

Para quem tem interesse em moda, Costanza aconselha: "Aprendi nos anos 70 a cruzar o que acontece no mundo com a moda. A questão é estar no mundo real, ver o que as pessoas realmente vão usar. Moda não é um sonho, até porque não estamos preparados para a moda de luxo". Usar as diferentes mídias para observar tendências, estar próximo dos acontecimentos e observar o que está em volta também são importantes para quem quer estudar moda. "As coisas mudam muito rapidamente. A mentalidade não, mas a dinâmica do comércio e do comportamento tem mudado a uma velocidade nunca vista até hoje, e essa velocidade é o que eu quero que eles entendam", acrescentou.

A aula é aberta ao público e gratuita. A palestra está programada para as 9 horas, no Núcleo de Design da Belas Artes, localizado à Rua José Antônio Coelho, 879, na Vila Mariana.