Correção ao vivo da Fuvest começa às 18h55

O Estadão.edu vai transmitir a correção ao vivo da prova da prova da 1.ª fase da Fuvest a partir das 18h55 de hoje. Vinte e cinco professores do Cursinho da Poli farão a análise do exame no estúdio da TV Estadão, no endereço http://www.estadao.com.br/aovivo/. Nesta mesma página será possível conferir o gabarito oficial da Fuvest, que será divulgado por volta das 19 horas.

A prova será realizada das 13 às 18 horas. Portadores de deficiência terão 20% a mais de prazo que os demais para fazer o exame. Só depois que todos os candidatos tiverem entregado as provas é que a Fuvest divulgará o gabarito.

O exame da 1.ª fase terá 90 questões de múltipla escolha. Os candidatos serão avaliados em língua portuguesa, inglês, matemática, física, química, biologia, história e geografia.

Além da avaliação específica de cada matéria, a 1.ª fase terá algumas questões interdisciplinares.