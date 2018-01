Copeira tenta Enem após 25 anos longe dos estudos em Sorocaba

SOROCABA – A copeira hospitalar Maria do Carmo Ferreira, de 57 anos, se inscreveu para o Enem, em Sorocaba, após ficar mais de 25 anos longe dos bancos escolares. “Estou desempregada e vou tentar um curso de Pedagogia para mudar de área, trabalhar em escola.” Ela não fez cursinho e se preparou em casa, com ajuda da internet. “Pesquisei muita coisa, acho que não vou fazer feio.”

Para chegar a tempo, Maria do Carmo saiu às 8 horas de casa, num bairro da zona norte, e tomou um ônibus para chegar ao local da prova. Enquanto esperava a abertura dos portões, fez amizade com Alexandre Martins Marcondes, de 26 anos – será seu terceiro Enem – e com Ana Gomides, de 25. Alexandre já cursa Administração e Ana faz Marketing.

Os três esperam conseguir bolsa de estudo com a nota do Enem.