Coordenador no projeto FGV Ensino Médio Digital indica aula sobre ciclos biogeoquímicos

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou em setembro um ambicioso portal gratuito com foco no ensino médio, o Ensino Médio Digital. Desde a última terça-feira, 25, o Estadão.edu dá, diariamente, dicas de aulas online montadas pela FGV para ajudar na preparação para o Enem. Além das cerca de 90 aulas que podem ser usadas por candidatos na preparação para o exame, a instituição liberou o acesso a um banco com 4,6 mil questões que seguem o modelo do exame.

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem.

A primeira aula de biologia, sobre ciclos biogeoquímicos, foi indicada pelo professor Mauro Braga*.

Abaixo, um breve comentário de Braga:

"A população produz direta ou indiretamente uma série de resíduos todos os dias. Contudo, poucos têm a clara noção de que na natureza os elementos e compostos químicos que a compõem estão em constante movimento. Os ciclos biogeoquímicos são, portanto, de grande valia para determinar, por exemplo, os impactos ambientais causados por estes resíduos produzidos.

A aula 2 do curso 1 aborda o tema de forma abrangente. Importantes ciclos para um desenvolvimento sustentável, como o do carbono, do nitrogênio e o da água, são amplamente discutidos. Em cada ciclo estes elementos e compostos químicos são absorvidos e reciclados por componentes bióticos e abióticos, estabelecendo uma relação de troca entre organismos vivos e ambiente físico.

No Enem os ciclos biogeoquímicos têm sido constantemente abordados nas questões de Ciências da Natureza. Sendo assim, o estudante deve ter atenção especial ao tema."

* MAURO BRAGA É PROFESSOR DO COLÉGIO PEDRO II E DO SÃO VICENTE DE PAULO, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE QUÍMICA DO IQ/UFRJ E DO CURSO DE EXTENSÃO EM QUÍMICA DA FUNDAÇÃO CECIERJ.