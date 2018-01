Convocados para a 2.ª fase da Fuvest fazem hoje prova de conhecimentos gerais

Nesta segunda-feira, 7, os alunos convocados para a segunda fase do vestibular da Fuvest enfrentam a prova de conhecimentos gerais. A partir das 13 horas, eles terão de resolver 16 questões de disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio (história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês). O exame selecionará 10.982 alunos para a USP e 100 para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Foram chamados 28.943 candidatos, além de 2.239 treineiros.

O Estadão.edu terá correção ao vivo da prova no endereço www.estadao.com.br/aovivo. Professores do Cursinho da Poli analisarão as questões no estúdio da TV Estadão. A transmissão começa às 19 horas. Durante a exibição dos comentários, os leitores poderão enviar perguntas pelo Facebook (www.facebook.com/estadao.edu) e pelo Twitter (@EstadaoEdu), acompanhadas da hashtag #EduFuvest.

Ontem os candidatos tiveram de resolver 10 questões dissertativas de português e fazer uma redação, cujo tema foi consumismo. O índice de abstenção do primeiro dia de provas foi de 8,5%.

Amanhã a prova será composta de 12 questões de duas ou três disciplinas, que variam de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

Em todos os dias os portões serão abertos às 12h30 e fechados às 13h. Todas as provas têm 4 horas de duração e o candidato só pode se retirar do local de exame a partir das 15h. Os vestibulandos estão distribuídos em 43 locais, sendo 21 deles na região metropolitana de São Paulo e 22 no interior do Estado.

A Fuvest recomenda que o candidato providencie para as provas caneta esferográfica (de tinta azul ou preta), lápis n.º 2, borracha, régua graduada, água e alimentos. Para as provas que tenham questões de matemática, esquadros, transferidor e compasso poderão ser utilizados. Os vestibulandos não poderão usar no local de prova nenhum tipo de equipamento de telecomunicação, bem como computadores, livros, cadernos, gorros, bonés, marca-textos e outras anotações.

Os candidatos podem conferir as informações sobre o local em que farão o exame no site da fundação: www.fuvest.br.

Já as provas de habilidades específicas foram elaboradas pelas próprias faculdades e serão aplicadas entre os dias 9 e 11 de janeiro para as carreiras de Artes Cênicas, Música, Curso Superior do Audiovisual, Design e Arquitetura.

A primeira chamada de aprovados no vestibular será divulgada no dia 2 de fevereiro.