Convocados na 3ª chamada do Sisu devem fazer matrícula

Os estudantes convocados pela terceira e última chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem efetuar a matrícula nas instituições em que foram aprovados até esta terça-feira, 13. A lista de documentos necessários pode se consultada no boletim individual do aluno ou nas próprias instituições.

Após essa fase, caso ainda haja vagas excedentes, as universidades convocarão os alunos a partir de uma lista de espera única, definida segundo critérios de cada instituição. A lista de espera será divulgada no dia 19 de julho.

Os candidatos que desejam fazer parte da lista de espera do Sisu devem confirmar o interesse até o dia 14, acessando o boletim individual.

Os candidatos já selecionados em sua 1ª opção de curso não poderão confirmar o interesse na lista de espera. Os já selecionados em sua 2ª opção poderão confirmar o interesse na primeira opção. E os candidatos não selecionados em nenhuma de suas opções poderão confirmar o interesse nas duas opções ou em apenas uma.

O Sisu ofereceu 16,5 mil vagas para cursos presenciais em 15 universidades federais, duas estaduais, 17 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e um centro federal de educação tecnológica.