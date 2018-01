Consultor usa teoria e técnica para balizar decisões

SÃO PAULO - Uma das tarefas do consultor empresarial é a aplicação de conceitos, normas e procedimentos de boa gestão, de forma isenta e objetiva, para facilitar a tomada de decisões de empresários e gestores, segundo o consultor e administrador de empresas Eduardo Vieira Orfão, de 51 anos, diretor-vice-presidente de Administração e Finanças da EGA Group, uma assessoria em comércio exterior.

“O consultor deve entender o contexto e o momento da empresa, além de suas necessidades, apresentando planos de ações que visem a reorganização de processos operacionais, estratégias comerciais que envolvam prazos de pagamentos e recebimentos, eventual reestruturação de dívidas e novos modelos de gestão de capital circulante líquido. O administrador deve ainda colaborar com processos e modelos de gestão.”

Formado pela Universidade São Judas Tadeu, Orfão fala da importância de uma boa formação acadêmica. “A graduação tem mais condições de oferecer ao aluno uma visão completa do mercado, tanto no campo teórico como no prático. É com certeza o curso que dá mais resultado quando se buscam novas oportunidades e posições”, afirma Orfão, que também cursou Contabilidade na São Judas e fez mestrado em Administração Estratégica pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A graduação proporcionou conhecimento técnico, prático e teórico, de acordo com Orfão. “O que aprendemos em sala de aula é fundamental para a construção de uma visão holística e estratégica de negócios. A aplicação desses conceitos à realidade e ao dia a dia de uma empresa possibilitam o rápido desenvolvimento do profissional e do executivo.”

Orfão iniciou a carreira como trainee na empresa de auditoria Price Waterhouse Coopers e cresceu na carreira, até chegar ao cargo de consultor que ocupa hoje na EGA Group. Para ele, os conceitos da boa administração são universais. “Visão de negócio e conhecimento do ambiente interno e externo que influenciam e cercam suas tomadas de decisões.”