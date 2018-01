Consulta para a escolha do novo reitor da Unicamp começa nesta semana

Com um colégio eleitoral formado por aproximadamente 36 mil votantes, entre professores, alunos e funcionários, a Unicamp vai às urnas nos próximos dias 6 e 7 para a consulta à comunidade acadêmica que escolherá o sucessor do médico hematologista Fernando Ferreira Costa no cargo de reitor. O novo gestor, que tomará posse em abril, herdará um mandato de quatro anos à frente de uma das mais destacadas universidades da América Latina, responsável por 15% da pesquisa acadêmica no Brasil, líder em patentes no meio universitário nacional e situada entre as 50 melhores do mundo com menos de 50 anos, segundo ranking do Times Higher Education (THE).

Quatro candidatos estão inscritos, pela ordem em que constarão na cédula de votação: José Cláudio Geromel, Mario José Abdalla Saad, Edgar Salvadori De Decca e José Tadeu Jorge. Caso nenhum dos candidatos inscritos obtenha mais de 50% dos votos ponderados válidos das categorias – docente, discente e de servidores técnicos e administrativos – haverá segundo turno nos dias 20 e 21 de março. A posse do novo reitor está prevista para abril e sua gestão será de quatro anos.

Vinte e seis urnas estarão distribuídas em cinco locais de votação: onze no Ginásio da FEF, seis no Setor Hospitalar (Anfiteatro “Paulistão”), três na FOP e outras três no Campus I da FT e três no Campus II da FCA. O resultado oficial da consulta à comunidade será encaminhado ao Conselho Universitário (Consu), órgão de deliberação superior da Universidade, que por sua vez organizará, mediante votação, a lista tríplice a ser encaminhada ao governador do Estado.

Os votos serão apurados no Ginásio da FEF, no dia 7, somente após a chegada de todas as urnas. A apuração será feita por categoria, pelo conjunto das respectivas urnas, não havendo, portanto, identificação de resultados por urna ou por local de votação. Na Faculdade de Educação Física serão instalados três telões, sendo dois internos ao Ginásio e um externo, para divulgação dos resultados.

O processo é coordenado pela Comissão Organizadora da consulta para sucessão do reitor (COC), nomeada pelo Consu e constituída por representantes de todos os segmentos da instituição e um representante da comunidade externa. Presidida pela professora Silvia Figueroa, atual diretora do Instituto de Geociências, a COC tem diversas atribuições, que vão desde a homologação das candidaturas até o estabelecimento de normas para a votação, passando pela escolha e inspeção dos locais onde ficarão as urnas e ocorrerá a apuração.

O próximo reitor será o 11.º na linha de sucessão de Zeferino Vaz (1966-1978). Antes dele vieram o dentista Plínio Alves de Moraes (1978-1982), o ginecologista José Aristodemo Pinotti (1982-1986), o economista Paulo Renato Souza (1986-1990), o linguista Carlos Vogt (1990-1994), o pediatra José Martins Filho (1994-1998), o engenheiro de eletrônica Hermano Tavares (1998-2002), o físico e engenheiro de eletrônica Carlos Henrique de Brito Cruz (2002-2005), o engenheiro de alimentos José Tadeu Jorge (2005-2009) e o médico hematologista Fernando Ferreira Costa (2009-2013).

SOBRE OS CANDIDATOS

Edgar Salvadori de Decca

É pesquisador Nível 1B do CNPq, formou-se em História e concluiu o seu doutorado em História Social pela USP em 1979. Professor titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, ocupou o cargo de pró-reitor de Graduação no período de 2005-2009, tendo coordenado o projeto de criação e implantação do campus de Limeira. Atualmente é vice-reitor e coordenador-geral da Unicamp, além de ser o representante da universidade junto ao Conselho Estadual de Educação e membro do Conselho Diretivo do Instituto de Estudos Brasil-Europa (IBE), consórcio de universidades brasileiras e europeias com financiamento da União Europeia.

Foi também coordenador de graduação, de pós-graduação, chefe de departamento, diretor associado do IFCH e coordenador adjunto da Comvest. Foi presidente da Associação Nacional de História (ANPUH). Participou de projetos de pesquisa em colaboração, dentre eles o projeto da História da Industrialização de São Paulo, o projeto TPTI: Techniques, Patrimoines, Territoires de l’industrie: Histoire, Valorisation, Didactique, em parceria com a Universidade de Paris-Sorbonne, a Universidade Fudan de Xangai, a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), a Universidade de Pádua, Itália e a Unicamp, e o projeto temático Saberes Eruditos e Técnicos na Configuração e Reconfiguração do Espaço urbano – Estado de São Paulo, Séculos XIX e XX.

Participou de atividades de pós-doutoramento na Universidade de Munique e na École de Haute Études en Sciences Sociales de Paris. Escreveu, entre vários livros, “1930 - O Silêncio dos Vencidos”, em 6.º edição, “O Nascimento das Fábricas”, em 12.º edição, e em coautoria, “Fábrica e Homens”, em 6.º edição. Publicou artigos e capítulos de livros tanto no Brasil como no exterior, em países como Alemanha, Áustria, Argentina, França, Itália, Portugal e Estados Unidos.

José Cláudio Geromel

Formou-se engenheiro, concluiu o mestrado e a livre-docência na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da Unicamp em 1975, 1976 e 1987, respectivamente. Entre os anos 1976 e 1979 trabalhou no LAAS / CNRS, Toulouse, França onde obteve o título de Docteur d’État ès Sciences. É professor titular da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, pesquisador 1-A do CNPq e membro titular da Academia Brasileira de Ciências.

Trabalhou como professor convidado em diversas instituições científicas no Brasil e no exterior, destacando-se sua permanência, durante o ano de 1987, no Instituto Politécnico de Milão – Itália. Recebeu em 1994, o prêmio Zeferino Vaz e, em 2007, o prêmio Scopus concedido pela Elsevier e pela Capes.

Durante o período 1998-2002 foi pró-reitor de Pós-Graduação da Unicamp. Em 1999 foi nomeado Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques pelo Ministro da Educação Nacional da França. Em 2010 recebeu o título de Docteur Honoris Causa da Universidade Paul Sabatier, Toulouse, França, e foi nomeado membro da Ordem Nacional do Mérito Científico pelo Presidente da República do Brasil. Em 2011 foi nomeado Distinguished Lecturer pela IEEE Control Systems Society. Publicou vários livros, sendo o último deles Controle Linear de Sistemas Dinâmicos – Teoria, Ensaios Práticos e Exercícios (Edgar Blucher, 2011).

José Tadeu Jorge

É professor titular na Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) da Unicamp. Graduou-se em Engenharia de Alimentos na Unicamp (1975), onde também realizou mestrado em Tecnologia de Alimentos (1977) e doutorado em Ciências de Alimentos (1981), concentrando suas pesquisas na área de tecnologia pós-colheita, na qual estudou produtos minimamente processados, armazenamento de produtos agrícolas e propriedades físicas de materiais biológicos. Em 1992 titulou-se professor livre docente, professor adjunto em 1995 e professor titular em 1996. Foi diretor da Feagri de 1987 a 1991, diretor executivo da Funcamp de 1990 a 1992, chefe de gabinete da Reitoria de 1992 a 1994, pró-reitor de Desenvolvimento Universitário de 1994 a 1998, novamente diretor da Feagri de 1999 a 2002, vice-reitor da Unicamp de 2002 a 2005 e reitor da Unicamp de 2005 a 2009.

Exerceu o cargo de secretário municipal da Educação de Campinas de 2009 a 2011. Foi membro do Conselho Superior da Fapesp de 2006 a 2012. Participou de vários conselhos/comitês, destacando-se: Memorial da América Latina, TV Cultura – Fundação Padre Anchieta, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Rede Universia Brasil, Companhia de Desenvolvimento do Pólo de Alta Tecnologia de Campinas (Ciatec), Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/SP. Presidiu a Associação Brasileira de Engenheiros de Alimentos. É membro do Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp desde 2008.

Mario José Abdala Saad

É diretor da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, em segundo mandato, desde julho de 2010. É professor titular do Departamento de Clínica Médica da FCM, onde atua desde 1986. Coordena o Laboratório de Pesquisa em Obesidade e Diabetes. Publicou cerca de 230 artigos em revistas internacionais, tendo sido citado mais de 6.900 vezes na literatura científica internacional. Já orientou 66 alunos de iniciação científica, 18 alunos de mestrado, 26 alunos de doutorado e supervisionou 10 pós-doutorados.

Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (1979), fez residência, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Realizou pós-doutoramento (1990-1992) na Harvard University, nos Estados Unidos. É coordenador adjunto da Área de Saúde da Fapesp desde 2005, e membro da Academia Brasileira de Ciências desde 2007. É pesquisador 1A do CNPq desde 1996. Foi coordenador do Comitê de Saúde do CNPq (2003 a 2005). Foi eleito como representante de São Paulo junto ao Conselho Federal de Medicina (1998 a 2004). Na Unicamp, foi coordenador da Subcomissão de Pós-Graduação em Clínica Médica (1994-1996) e coordenador da Comissão de Pós-Graduação da FCM (1996-1998). Foi Diretor da FCM (1998 a 2002), e representante docente no Conselho Universitário (2003 a 2005), eleito após expressiva votação. No período entre maio de 2009 e junho de 2010, foi diretor “pro-tempore” da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) em Limeira. Em 1992, recebeu o prêmio “New Investigator Award” da Sociedade Americana de Endocrinologia e obteve o reconhecimento acadêmico “Zeferino Vaz” da Unicamp por duas vezes, em 1997 e 2004. Em 2008, foi laureado Comendador da Ordem do Mérito Científico pela Presidência da República.