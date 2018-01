Conselho da USP se reúne para discutir medidas de segurança no câmpus

Professores, funcionários e estudantes da USP estão reunidos na manhã desta sexta-feira, 20, para reavaliar o Plano Emergencial de Segurança do câmpus do Butantã, na zona oeste da capital. Entre os itens da pauta estão a iluminação no câmpus, o treinamento e o contingente da Guarda Universitária, além da presença mais constante e organizada de policiais militares na USP.

Segundo o Estadão.edu apurou, são grandes as chances de a PM ser chamada com mais frequência à Cidade Universitária. "É incompatível querer segurança sem policiamento. Isso não tem nada a ver com o uso da polícia em momentos políticos", disse um professor titular que participa do encontro. "A Guarda Universitária pode ter um papel periférico, de prevenção a crimes."

Para o docente, é necessário criar um plano de segurança comum para toda a universidade. "Não podemos encastelar as unidades, deixando cada uma por si. Isso representaria a falência do sistema."

A reunião, que ocorre na Escola Politécnica desde as 10h10, foi convocada em caráter extraordinário e conta com representantes das unidades de ensino e pesquisa, institutos especializados e museus, além de estudantes e funcionários.

O plano emergencial foi elaborado no dia 3 de maio e, hoje, serão discutidas ações e medidas a serem implantadas de imediato. O encontro ocorre dois dias depois de um aluno da FEA ter sido assassinado no estacionamento da faculdade.

