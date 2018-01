Conheça os exames de proficiência em inglês

TOEFL

Exame: Test of English as a Foreign Language

Objetivo: Avaliar a proficiência na língua inglesa, principalmente em contextos acadêmicos

Utilidades:

- Enriquecimento de currículo por meio de uma entidade reconhecida internacionalmente

- Pré-requisito para ingressar em programas de mestrado e doutorado em algumas universidades brasileiras

- Acesso a bolsas de estudo em algumas instituições de ensino superior públicas e privadas

- Diferencial para professores de língua inglesa

Formato do exame: 140 questões de múltipla escolha com avaliação das habilidades auditiva, de leitura e de uso da língua inglesa

Tempo do exame: 115 minutos

Pontuação: 310-667

Validade: Dois anos

Preço: R$ 250

Serviço: www.ets.org

CAMBRIDGE

Exame: Cambridge English

Objetivo: Validação internacional do nível de inglês, acompanhamento do desenvolvimento linguístico no decorrer dos anos e diferencial no currículo

Utilidades:

- Reconhecido por mais de 15 mil instituições ao redor do mundo para questões profissionais, de imigração estudo

- Importante feedback internacional e enriquecimento do currículo

Formato do exame: Questões que avaliam as habilidades de compreensão e produção escrita e de compreensão e expressão oral

Tempo de exame: Média de 4h (depende do tipo de teste)

Pontuação: Não existe. Certificado tem notas A, B e C

Validade: Não expira

Preço: De R$ 215 a R$ 664

Serviço: www.cambridgeenglish.org

TOEIC

Exame: Test of English for Internacional Communication

Objetivo: Avaliar a proficiência na língua inglesa, principalmente em contextos de negócios

Utilidades:

-enriquecimento do currículo

- Pré-requisito para participar de alguns processos de seleção em empresas com capital estrangeiro

- Diferencial para professores de língua inglesa

Formato do exame: 200 questões de múltipla escolha, com avaliação das habilidades auditiva, de leitura e de uso da língua inglesa

Tempo de exame: 120 minutos

Pontuação: 10 - 990

Validade: Dois anos

Preço: R$ 240

Serviço: www.ets.org

IELTS

Exame: Internacional English Language Testing System (Academic)

Objetivo: Avaliar o nível de uso da língua inglesa no contexto acadêmico de ensino superior

Utilidades:

- Enriquecimento de currículo

- Pré-requisito para ingressar em universidades e cursos de pós-graduação em países como Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia e Canadá

Formato do Exame: Interpretação oral, interpretação de texto, redação e conversação (entrevista individual)

Tempo do exame: 180 minutos

Pontuação: 1-9 para cada parte do exame

Validade: 2 anos

Preço: R$ 500

Serviço: www.ielts.org