Conheça o "vestibular" da graduação nos EUA

No quarto vídeo da série Estudar Fora, publicado pelo Estado em parceria com a Fundação Estudar, você aprenderá mais sobre as provas padronizadas exigidas na graduação nos EUA.

A avaliação é como se fosse nosso Enem ou vestibular tradicional. Estes testes são divididos em duas categorias: os testes acadêmicos e os testes de proficiência no idioma.

O Prep Course é um curso de videoaulas gratuito para quem tem interesse em fazer uma graduação ou pós no exterior.