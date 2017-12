Conheça cinco aplicativos gratuitos para aprender idiomas

EF My Words

Aplicativo gratuito, focado no aprendizado de vocabulário por meio de recursos tecnológicos interativos. Apresenta relatório para que o aluno monitore seu próprio desempenho.

Plataforma: IOS (iPhone)

Informações: http://migre.me/froCT

How to say

Gratuito e fácil de usar, esse aplicativo ajuda o estudante a compreender a real pronúncia de uma palavra em língua inglesa. Treina escuta e pronúncia dos novos falantes do idioma.

Plataforma: Android

Informações: http://migre.me/froQP

Speak English

Aplicativo gratuito para quem ainda está no nível básico do inglês. Ajuda o aluno a enriquecer o vocabulário, aprender a gramática do idioma, construir frases e pronunciar as palavras.

Plataforma: Android

Informações: http://migre.me/froNl

Aprenda espanhol com o busuu!

Aplicativo gratuito que inclui interação direta com falantes nativos de língua espanhola. Trata-se de uma comunidade online para o aprendizado de idiomas.

Plataforma: IOS (iPhone)

Informações: http://migre.me/frp34

Aprenda francês com babbel

Aplicativo gratuito que permite a consulta de vocabulário básico e avançado em situações cotidianas. Também é possível treinar a pronúncia.

Plataforma: IOS (iPhone)

Informações: http://migre.me/frp7k

*André Marques, diretor-geral da EF Englishtown, selecionou os aplicativos de inglês