Conheça as empresas dos sonhos dos jovens brasileiros

A maioria dos universitários brasileiros dos cursos da área de Gestão e Negócios gostaria de trabalhar no Google, aponta pesquisa feita no primeiro semestre deste ano pela consultoria Universum e divulgada com exclusividade pelo Estadão.edu neste domingo, 19. Após três anos na liderança do ranking, a Petrobrás caiu para o segundo lugar na lista de preferências. Completam a relação das cinco empresas mais cobiçadas Apple, Nestlé e Natura.

"A febre do Google chegou ao Brasil", comenta o responsável pela Universum no Brasil, João Araújo. Ele lembra que a gigante americana da área de TI venceu nos últimos três anos a pesquisa The World's Most Attractive Employer, realizada pela Universum nos países onde atua.

Ainda de acordo com o levantamento, enquanto o setor bancário continua a dominar as atenções dos estudantes de cursos como Administração e Economia, as áreas de publicidade e marketing, turismo e moda e design ganharam pontos. "Com a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos a acontecerem dentro de 2 e 4 anos, respetivamente, já se nota o empenho e o interesse dos universitários em fazer parte destes grandes eventos que tantos turistas irão atrair para o Brasil."

Assim como no ano passado, os estudantes brasileiros de TI continuam preferindo o Google a outras multinacionais do setor como Apple, Microsoft, Intel e IBM.

A Petrobrás, por sua vez, manteve pela quarta vez consecutiva a liderança entre os alunos de Engenharia. Depois dela aparecem Vale, Odebrecht, Google e Camargo Corrêa. Segundo Araújo, o levantamento da Universum confirmou a preferência dos estudantes brasileiros pelo setor de produção e manufatura, seguido dos setores petrolífero e de engenharia industrial.

Já os alunos da área de Saúde e Medicina do País fizeram a Johnson & Johnson subir quatro posições em relação ao ano passado e assumir a liderança deste "sub-ranking" de empregadores ideais. Depois vêm, em sequência, Bayer, Roche, Nestlé e Natura.

Entre os estudantes da área de Ciências Naturais, Petrobrás e Vale mantiveram-se nas primeiras colocações, seguidas de Natura, Nestlé e Bayer.

A pesquisa ouviu mais de 12 mil universitários brasileiros das cinco áreas acima. Os alunos escolheram seus empregadores ideais em um questionário eletrônico a partir de uma lista pré-definida com 130 nomes. Havia a opção de adicionar outras duas empresas na relação. Ao todo, 127 companhias receberam votos.

Se você é estudante, veja abaixo oportunidades de estágio e trainee nas 25 empresas dos sonhos dos jovens brasileiros. O ranking foi formado com a soma das opções dos alunos de Gestão e Negócios, Engenharia, Saúde e Medicina, TI e Ciências Naturais.

Petrobrás

Candidatos interessados devem cadastrar currículo

Site: http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/estagios/

Google

Tem programa de estágio, mas atualmente não há vagas abertas

Site: http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/estagios/

Vale

Tem programa de estágio, mas atualmente não há vagas abertas

Site: http://www.vale.com.br/pt-br/carreiras/oportunidades-no-brasil/programa-de-estagio/paginas/default.aspx

Nestlé

Tem programas de estágio e de trainee, mas atualmente não há vagas abertas

Site: http://www.nestle.com.br/site/anestle/trabalhe_na_nestle.aspx

Apple

Não tem programas de estágio ou de trainee

Site: http://http://www.apple.com/jobs/br/

Coca-Cola

Tem vagas para estágio, com inscrições ao longo do ano

Site: www.coca-colabrasil.com.br/trabalheconosco

Natura

Tem programas de estágio e de trainee, mas atualmente não há vagas abertas

Site: http://www.vagas.com.br/natura

Ambev

Tem vagas para trainne e estágio

Inscrições até 10 de setembro (trainee); vagas de estágio são oferecidas ao longo do ano, de acordo com abertura de vagas

Sites: http://www.traineeambev.com.br/ e http://www.estagioambev.com.br/ e http://www.estagioambev.com.br/

Unilever

Tem vagas para trainne e estágio. Inscrições até 27 de agosto

Site: http://www.unileverfeitoporvoce.com.br

Banco do Brasil

Tem programa de estágio, mas atualmente não há vagas abertas

Site: http://www.bb.com.br/portalbb/page3,8305,8393,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=4593&codigoMenu=3803&codigoRet=3899&bread=1_2

Microsoft

Tem programa de estágio, mas atualmente não há vagas abertas

Site: http://www.microsoft.com/brasil/carreiras/estagio/

Gerdau

Tem programas de estágio e de trainee, mas atualmente não há vagas abertas

Site: http://www.gerdau.com.br/carreira/jovens-profissionais.aspx

Heineken

Tem vagas para trainee. Inscrições a partir de 20 de agosto

Site: https://www.facebook.com/TRAINEESHEINEKENBR

TAM Linhas Aéreas

Não tem programa de estágio ou de trainee

Site: https://www.elancers.net/frames/tam/frame_geral.asp

Embraer

Não tem programa de estágio ou de trainee

Eletrobrás

Tem programa de estágio

Site: http://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMIS164964E3PTBRIE.htm

Itaú Unibanco

Vagas abertas para estágio e trainne. Inscrições até 2 de setembro (trainne); interessados em estagiar devem cadastrar currículo

Site: http://www.itau.com.br/carreira/

Votorantim

Tem vagas para trainee. Inscrições até 17 de setembro

Site: http://www.eunavotorantim.com.br/

Rede Globo

Tem vagas para estágio (comum e técnico). Inscrições até 30 de setembro

Site: http://www.talentostvglobo.com.br/estagiar/

Johnson & Johnson

Tem vagas de trainee e estágio. Inscrições abertas até 10 de setembro

Site: http://www.jnjbrasil.com.br/carreira/

Bunge

Tem programa de trainee, mas atualmente não há vagas abertas

Site: http://www.bunge.com.br/jovenstalentos/

IBM

Tem programa de estágio, mas atualmente não há vagas abertas

Site: http://http://www.ibm.com/br/estagio/

Monsanto

Tem vagas de estágio. Inscrições até 26 de agosto

Site: http://www.ciadetalentos.com.br/monsanto/

Sony

Tem vagas de estágio. Interessados devem cadastrar currículo e se candidatar de acordo com disponibilidade de vagas

Site: www.vagas.com.br/sony

Braskem

Tem vagas de estágio e trainee. Inscrições até 4 de setembro

Site: http://www.jovensbraskem.com.br/