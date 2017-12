Conheça aplicativos e sites que podem ajudar na preparação para os exames

Apps

Enem. Estuda.com + Vestibular (iOS e Android). Nada como simulados para testar não só o conhecimento de conteúdo, mas de estilos de provas. Neste app, o aluno tem um banco de questões de vestibulares das públicas e pode fazer o teste com uma ou mais disciplinas. Dá para estudar e ver no ranking o desempenho em relação a outros usuários. Grátis.

Nova ortografia (Android). Quem não sofre com os regras de hífen da nova ortografia? Este aplicativo traz as regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de forma resumida e também um tanto de exercícios na forma de jogos, para o estudante aprender sem ficar entediado. Grátis.

Leitor rápido (Android). Tem de ter muita velocidade para dar conta de ler os enunciados, principalmente os da prova de português, sem estourar o tempo da prova. Com autoavaliação inicial e exercícios divididos por níveis, a promessa é de ajudar o estudante a aumentar o ritmo de leitura em 21 dias. Grátis.

MathBoard Addition (iOS). Como Matemática ainda é o “bicho papão” de muita gente, este app pode auxiliar. Oferece tabelas de consultas de fórmulas e exercícios que ajudam o aluno a revisar e fixar o conteúdo de modo prático, com um jogo. A versão de avaliação é gratuita; a completa custa US$ 4,99.

Khan Academy (iOS e Android). Maior site para aprender Matemática do mundo, tem videoaulas e exercícios gratuitos, tanto no site como no aplicativo. São mais de 10 mil vídeos e explicações teóricas, que incluem também outras áreas do conhecimento, como Ciências, Economia e História. Grátis.

Sites

Nota1000. Todo mundo sabe que a redação tem peso importante nos vestibulares, capaz de deixar de fora até quem vai bem em outras matérias. Além de apresentar propostas de temas,

esta ferramenta faz a correção de redação: você envia, e ela volta em até três dias. Há vários planos: do Freud (três correções

por R$ 44,50) ao Einstein (dez por R$ 119).

Me Salva! (Aplicativo também disponível para iOS e Android). As videoaulas, de todas as disciplinas cobradas nos vestibulares, são curtas e bem explicadas. Além de canal do YouTube, também há um site. O estudante tem acesso gratuito a simulados, correção de redações e até um plano de estudo que considera as dificuldades, os objetivos e o tempo disponível para estudo.

Enempedia. Focado em Enem, o site parceiro do Estado pode ser uma boa fonte de estudo para o vestibular de um modo geral. O portal apresenta um bom apanhado de curiosidades e fatos do noticiário. Também dá dicas de Português e para uma boa redação.

Oficina do Estudante. Toda semana tem vídeo novo de cada uma das disciplinas neste canal do YouTube. Com no máximo dez minutos de duração, o material, produzido pelos professores do cursinho Oficina do Estudante, ajuda muito na hora da revisão.