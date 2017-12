Conheça 10 aplicativos para quem faz MBA

Tirar o maior proveito dos estudos faz toda a diferença no resultado final de qualquer curso. O MBA não foge à regra e há vários recursos tecnológicos disponíveis no mercado para ajudar no aprendizado de quem está focado no ramo de negócios.

O site Top MBA, especializado no tema, listou recentemente uma série de aplicativos para celular em inglês para assessorar os estudantes de business. Selecionamos os mais interessantes e garimpamos outros apps em português para você testar. Confira:

Leitura Dinâmica

Em português, o aplicativo permite a leitura de e-books e também exercícios para aumentar o aproveitamento dos materiais requeridos no curso. É útil para quem precisa otimizar o tempo e acompanhar a biografia do seu MBA. O download é grátis.

Evernote

O app já ficou famoso por sua praticidade, mas vale reforçar a dica para quem ainda não baixou. É ideal para quem precisa organizar tanto os estudos quanto os compromissos de trabalho. Nele, dá para criar e salvar desde pequenas anotações e lembretes a projetos mais complexos em ficheiros, o que torna bem mais fácil visualizá-los depois. Outra vantagem é que dá para utilizá-lo também no desktop.

LogMeIn

Vai apresentar um trabalho e esqueceu de salvar o arquivo no pendrive? Nada de desespero! Existe um app para android capaz de acessar remotamente o computador pessoal pelo celular. É possível baixar e usá-lo gratuitamente por 14 dias, depois será preciso pagar um valor anual de R$ 159. Também será preciso configurar seu PC para usar o programa.

Project Planning Pro

Para IOS, Android e tablets, o aplicativo é voltado para a organização de projetos e pode ser usado para a elaboração de trabalhos ou em reuniões. Uma das vantagens é a possibilidade de importar arquivos do Microsoft Project.

Elevatr

Disponível apenas para iPhones e iPads, este é mais um app para gerenciar projetos de negócios. O aplicativo permite registrar todo o histórico de sua ideia, desde o nascimento, as necessidades para sua aplicação, o modelo de negócios, mercado e execução, passo a passo. Funciona bem para quem quer abrir o próprio negócio. Custa US$ 4,99 na Apple Store.

SlideShark

O programa promete preservar todas as características de sua apresentação de slides feita no PowerPoint e ainda permite que se façam atualizações em tempo real. É possível exibir o conteúdo na TV ou em um projetor. É gratuito para iPhones e iPads.

The Decision APP

Estratégico, o aplicativo para iOS ajuda o estudante de negócios a analisar situações e pensar na melhor forma de resolver problemas, por meio de modelos conhecidos e muitas vezes aplicados nos próprios cursos de MBA. Custa US$ 4,99.

Roambi Analytics

Grande aliado na hora de reunir dados, este aplicativo transforma as informações lançadas pelo usuário em imagens e gráficos, que podem ser usados em apresentações e trabalhos acadêmicos. É utilizado por empresas em todo o mundo com essa finalidade, mas também é útil para quem quer apenas visualizar com mais clareza um texto cheio de números, por exemplo.

Any.do

Premiado, o aplicativo é indicado para gerenciamento de tarefas. Fácil de mexer e multifuncional, o app permite organizar a agenda dia a dia com listas de afazereres, reuniões e eventos. É parecido com outras ferramentas do mercado, é verdade, mas um dos diferenciais é a sincronicidade de plataformas: os mesmos dados estarão no celular, tablet e no computador.

Unstuck

Um pouco de diversão por um fim sério. O aplicativo funciona como um consultor para o estudante de negócios, com dicas para sair dos dilemas da tomada de decisões e outros desafios da vida - corporativa ou não, por meio de perguntas e consequentes respostas para elas. Dá para usar nos sistemas android, iPhone e na web. O download é grátis e a interface é bem convidativa.