Congregação da São Francisco considera reitor da USP 'persona non grata'

Fotos: JB Neto/AE

A Congregação da Faculdade da Direito da USP decidiu nesta tarde, de forma unânime, considerar o reitor da universidade, João Grandino Rodas, "persona non grata" na escola. A congregação, da qual fazem parte alunos, funcionários e professores, decidiu ainda encaminhar ao Ministério Público uma lista de medidas tomadas por Rodas, ex-diretor da faculdade, que julga merecedoras de atenção. Entre os pontos que podem ser investigados, segundo a comunidade da São Francisco, estão o uso de verba pública para produzir boletins com críticas à faculdade.

A proposta de considerar Rodas "persona non grata" foi apresentada pelo professor Sérgio Salomão Shecaira. O diretor da São Francisco, Antonio Magalhães Gomes Filho, afirmou que a relação conflituosa com o reitor chegou a um "ponto insuportável". "Não estou atacando o reitor, estou defendendo a faculdade."

Para o estudante do 3.º ano Pedro Henrique Martinez, de 20 anos, um dos quatro representantes dos alunos na congregação, a reunião "avançou bastante" na tomada de posição contra o reitor. Representante dos funcionários, Alexandre Pariol disse que, apesar de duras, as decisões foram tomadas "com muita responsabilidade". "Tínhamos que adotar esse caminho. O que Rodas está fazendo com a USP é muito sério", afirmou. "Nossa faculdade precisa dizer: 'Nós não nos vendemos.'"

Procurada pelo Estadão.edu por volta de 20 horas, Assessoria de Imprensa da reitoria disse desconhecer a manifestação da congregação. Logo em seguida afirmou que Rodas não se pronunciará sobre o episódio.

Além do gasto com os boletins, a congregação da faculdade quer que o MP investigue o fechamento da biblioteca da São Francisco, último ato da gestão de Rodas na unidade, e a assinatura de um contrato de gaveta para batizar uma sala com o nome do banqueiro Pedro Conde. Outro item da lista é a transferência para o gabinete da reitoria de dois tapetes orientais doados pela Fundação Arcadas à direção da faculdade.

* Atualizado às 22h32